Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила

"Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов", – цитирует РИА Новости его выступление на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".