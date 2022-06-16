Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила

Москва24

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения основного принципа бюджетного правила – жить по средствам.

Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила
Фото: ТАССТАСС

"Правило – это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов", – цитирует РИА Новости его выступление на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

Министр отметил, что правила нужны как бизнесу для понимания проводимой в стране бюджетной политики, так и государству для формирования бюджета и понимания горизонта.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России смог защитить финансовую стабильность страны, а также не допустить раскручивания инфляционной спирали.

По ее словам, российская экономика в настоящий момент входит в период структурной трансформации.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители