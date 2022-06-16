Набиуллина поспорила с Орешкиным на ПМЭФ

«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях неопределенности, в которых мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная. И здесь важно — не говорить, кто ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, и нужно иметь возможность, умения быстро на нее реагировать — это, на мой взгляд, главное», - подчеркнула глава ЦБ.