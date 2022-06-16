Набиуллина поспорила с Орешкиным на ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась на сессии в рамках ПМЭФ о быстром изменении нынешних экономических прогнозов. По ее словам, это не вина или ошибка прогнозистов.
«Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях неопределенности, в которых мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это просто абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная. И здесь важно — не говорить, кто ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, и нужно иметь возможность, умения быстро на нее реагировать — это, на мой взгляд, главное», - подчеркнула глава ЦБ.
Ранее помощник президента Максим Орешкин критически высказался об экономических прогнозах.
«Если говорить про прогнозы, то то, что вы слышали в марте... Много какие эксперты говорили, что у ВВП двузначное падение будет, курс будет трехзначный. У меня иногда складывается ощущение, что у кого-то либо желание навредить стране — сказать, что все, катастрофа, закрываемся, уезжаем, — либо на самом деле просто такое вот неверие в собственную страну, неверие в собственные силы», - заявил он.
Как заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, российская экономика плавно приспосабливается к новым вызовам и справляется с санкционным давлением.