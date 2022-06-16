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14 минут назад

В России оценили дефицит бюджета

Lenta.ru

В 2022 году дефицит бюджета России может составить до 2 процентов ВВП, допустил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит РИА Новости.

Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей.

В свою очередь, Силуанов предостерег, что использование бюджетных средств в качестве «лекарства» для поддержки экономики может превращаться в «наркотик». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».

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Ранее стало известно, что российский Минфин засекретил данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций. Там уточнили, что из-за действий стран Запада, оказывающих давление на Россию, «возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности».

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