В России оценили дефицит бюджета

В 2022 году дефицит бюджета России может составить до 2 процентов ВВП, допустил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит РИА Новости.

Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей.

В свою очередь, Силуанов предостерег, что использование бюджетных средств в качестве «лекарства» для поддержки экономики может превращаться в «наркотик». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».