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27 минут назад

«Наступит коррекция»: экономист оценил заявление о «переукреплении» рубля

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о «переукреплении» рубля.

Ранее Белоусов отметил, что 55-60 рублей за доллар - это слишком крепкий курс. По его словам, равновесным и комфортным для российской промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар. Вице-премьер добавил, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть».

Рубль у нас действительно переукреплен. И переукреплен он на информационных сообщениях об успехах рубля... Но вместе с тем мы должны понимать, что есть и объективная основа укрепления рубля, а именно довольно стабильное состояние нашей экономики, несмотря на все сложности, а также ухудшающиеся с каждым днем новости по экономике Соединенных Штатов. Это и обусловило снижение курса доллара по отношению к рублю. Но тут мы понимаем, что такие движения, особенно неожиданные и поддержанные в информационной сфере, идут до излишних значений. То, что вице-премьер назвал переукреплением рубля.

Тот курс, который Белоусов назвал оптимальным, - это чисто расчетная величина. Это, скорее, его пожелательный взгляд на вещи. В рыночной экономике при плавающем курсе нельзя назначить курс и сделать его, как вам кажется, оптимальным. Это реализуется в условиях фиксированных и управляемых курсов. Но там не всегда бывают благоприятные последствия для экономики.

Теперь о цифрах. Понятно, что раз уж это переукрепление вышло за рамки объективных условий, то когда-то наступит коррекция. Я думаю, коррекция наступит достаточно скоро, это будет выражаться в восстановлении курса доллара по отношению к рублю. Но цифры, названные вице-премьером, мне кажутся излишне завышенными. Полагаю, что события будут происходить вокруг цифры 65. Может быть, с отклонением в 1-2 рубля в ту или иную сторону. Мне кажется, так будет происходить, исходя из наблюдений за экономикой и за экономическими факторами, которые влияют на курс валюты.


Таргетирование в рыночной экономике при плавающем курсе - это только коррекция курса вокруг определенной, объективно складывающейся ситуации. Когда инфляция выходит на достаточно серьезные цифры, далекие от таргета, тогда теория таргетирования просто не работает. У нас таргет, цель - 4%, но в условиях рыночной экономики и плавающего курса нет действенного инструментария для достижения этого таргета. Вернее, может быть, можно применить какие-то сверхжесткие рычаги и достичь этого таргета, но цена будет такой, что в экономике потом начнутся такие перекосы и потери, из-за которых достижение этого таргета не будет иметь смысла.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
Экономика,Михаил Беляев,Андрей Белоусов,Банк России,
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