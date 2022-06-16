Рубль у нас действительно переукреплен. И переукреплен он на информационных сообщениях об успехах рубля... Но вместе с тем мы должны понимать, что есть и объективная основа укрепления рубля, а именно довольно стабильное состояние нашей экономики, несмотря на все сложности, а также ухудшающиеся с каждым днем новости по экономике Соединенных Штатов. Это и обусловило снижение курса доллара по отношению к рублю. Но тут мы понимаем, что такие движения, особенно неожиданные и поддержанные в информационной сфере, идут до излишних значений. То, что вице-премьер назвал переукреплением рубля.



Тот курс, который Белоусов назвал оптимальным, - это чисто расчетная величина. Это, скорее, его пожелательный взгляд на вещи. В рыночной экономике при плавающем курсе нельзя назначить курс и сделать его, как вам кажется, оптимальным. Это реализуется в условиях фиксированных и управляемых курсов. Но там не всегда бывают благоприятные последствия для экономики.



Теперь о цифрах. Понятно, что раз уж это переукрепление вышло за рамки объективных условий, то когда-то наступит коррекция. Я думаю, коррекция наступит достаточно скоро, это будет выражаться в восстановлении курса доллара по отношению к рублю. Но цифры, названные вице-премьером, мне кажутся излишне завышенными. Полагаю, что события будут происходить вокруг цифры 65. Может быть, с отклонением в 1-2 рубля в ту или иную сторону. Мне кажется, так будет происходить, исходя из наблюдений за экономикой и за экономическими факторами, которые влияют на курс валюты.





Таргетирование в рыночной экономике при плавающем курсе - это только коррекция курса вокруг определенной, объективно складывающейся ситуации. Когда инфляция выходит на достаточно серьезные цифры, далекие от таргета, тогда теория таргетирования просто не работает. У нас таргет, цель - 4%, но в условиях рыночной экономики и плавающего курса нет действенного инструментария для достижения этого таргета. Вернее, может быть, можно применить какие-то сверхжесткие рычаги и достичь этого таргета, но цена будет такой, что в экономике потом начнутся такие перекосы и потери, из-за которых достижение этого таргета не будет иметь смысла.



Михаил Беляев Кандидат экономических наук