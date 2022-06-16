На ПМЭФ состоялось открытие пространства "Здоровое общество"

"Буквально два дня назад я получил исследование от РАНХиГС , говорящее о том, что активные молодые люди заботятся о своем здоровье все более тщательно, поскольку видят перспективы и интерес сохранения здоровья для активной экономической, профессиональной деятельности. Без этого, к сожалению, мир тускнеет. Площадка "Здоровое общество" однозначно позволяет нам говорить о том, что это самая современная тенденция, самая необходимая. Пандемия COVID-19 показала, что те, кто имеет большой потенциал здоровья, проходили этот период даже при заболевании значительно легче", - сказал в приветственном выступлении Мурашко.

Скворцова в свою очередь отметила, что в 2010 году именно Россия впервые подняла в политической повестке дня ООН тему неинфекционных заболеваний, "которые тоже представляют собой определенную эпидемию, и которые, в основном, определяют продолжительность жизни человечества и качество жизни". "Сейчас очень радостно, что Минздрав не только продолжает все треки, которые позволили нам за предшествующие 10 лет на 4 года повысить продолжительность жизни россиян <…> и существенно снизили смертность у нас в стране. Сейчас есть возможность дополнить все то, что делалось, новыми инновационными подходами, обогатить себя теми методами и технологиями, которые возникли в году пандемии новой коронавирусной инфекции", - отметила она.