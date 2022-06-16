На ПМЭФ состоялось открытие пространства "Здоровое общество"

Пространство "Здоровое общество" открыли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, передает корреспондент ТАСС.
В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, руководитель проекта "Женщины за здоровое общество" Анастасия Столкова и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. Модератором выступила ведущий специалист пресс-центра ТАСС Виктория Кладиева.
"Буквально два дня назад я получил исследование от РАНХиГС, говорящее о том, что активные молодые люди заботятся о своем здоровье все более тщательно, поскольку видят перспективы и интерес сохранения здоровья для активной экономической, профессиональной деятельности. Без этого, к сожалению, мир тускнеет. Площадка "Здоровое общество" однозначно позволяет нам говорить о том, что это самая современная тенденция, самая необходимая. Пандемия COVID-19 показала, что те, кто имеет большой потенциал здоровья, проходили этот период даже при заболевании значительно легче", - сказал в приветственном выступлении Мурашко.
Скворцова в свою очередь отметила, что в 2010 году именно Россия впервые подняла в политической повестке дня ООН тему неинфекционных заболеваний, "которые тоже представляют собой определенную эпидемию, и которые, в основном, определяют продолжительность жизни человечества и качество жизни". "Сейчас очень радостно, что Минздрав не только продолжает все треки, которые позволили нам за предшествующие 10 лет на 4 года повысить продолжительность жизни россиян <…> и существенно снизили смертность у нас в стране. Сейчас есть возможность дополнить все то, что делалось, новыми инновационными подходами, обогатить себя теми методами и технологиями, которые возникли в году пандемии новой коронавирусной инфекции", - отметила она.
В текущем году деловая программа пространства "Здоровое общество" охватывает широкий круг вопросов развития отрасли здравоохранения, в нее вошли такие панельные дискуссии, как "Здоровое общество: курс на инновации и поддержку российского производителя", "Усиление ресурсов местных сообществ во времена турбулентности: взаимодействие институтов власти, бизнеса и НКО", "Общественное здоровье: вызовы времени", "Как повысить эффективность в условиях стресса?" и другие.
"Нет ничего дороже, чем здоровье каждого человека и здоровье нации. Приветствую всех, надеюсь, что в этом году, как и прежде, это пространство будет наполнено энергией, новыми идеями, новыми предложениями, а на следующий год мы снова здесь встретимся более здоровыми, более красивыми, и уже с теми выполненными рекомендациями, которые прозвучат здесь", - заключила Карелова.
Проект "Здоровое общество" - это профильная платформа для прямого диалога на национальном и международном уровнях представителей органов власти и экспертных сообществ для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области здравоохранения.