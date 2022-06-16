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39 минут назад

Россиянам дали экономический прогноз на ближайшие пять лет

Лера Букина

Электроника и бытовая техника подорожают, товары Apple станут «люксовыми», граждане станут ездить на отечественных автомобилях и будут отдыхать внутри страны. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» экономист Владимир Трегубов.

Россиянам дали экономический прогноз на ближайшие пять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произойдет при переориентировании с экспорта на внутренний рынок.

«Для перестройки потребления понадобится минимум пять лет. Люди не смогут позволить себе отдых за границей из-за дорогих цен на авиаперевозки. Придётся отдыхать на Чёрном море, пересаживаться с импортных автомобилей на отечественные. Бытовую технику, электронику будем покупать через третьи страны. У большинства людей доходы вряд ли позволят потреблять современные товары. Я имею в виду бытовую технику, электронику, компьютеры прежнего качества. Та же продукция компании Apple будет стоить ощутимо дорого. Она переходит в категорию потребления товаров класса «люкс», - подчеркнул Трегубов.

Ситуация в сфере авиаперевозок является самой сложной, указал экономист. Использование некачественных деталей может обернуться происшествиями, заявил Трегубов.

Как заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, российская экономика плавно приспосабливается к новым вызовам и справляется с санкционным давлением.

Экономика,Михаил Мишустин,Apple,
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