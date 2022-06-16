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1 час назад

Новак: Европа из-за своих решений переплатит за энергоресурсы 400 млрд евро

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Европейские страны в 2021 годe заплатили за использование энергоресурсов 350-400 млрд евро, в этом же году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 млрд евро, заявил на ПМЭФ вице-премьер России Александр Новак.

Новак: Европа из-за своих решений переплатит за энергоресурсы 400 млрд евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об эмбарго на нефть и нефтепродукты на фоне заявлений об отказе от российского газа.

«Европа переплатит еще примерно 400 миллиардов евро», – передает РИА «Новости» слова Новака, сказанные на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявляла, что период отказа от российских газа и нефти станет «не очень зелеными» временами для Европы.

Экономика,ПМЭФ-2022,Виктория Абрамченко,Александр Новак,
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