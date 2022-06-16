Новак: Европа из-за своих решений переплатит за энергоресурсы 400 млрд евро

Европейские страны в 2021 годe заплатили за использование энергоресурсов 350-400 млрд евро, в этом же году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 млрд евро, заявил на ПМЭФ вице-премьер России Александр Новак.

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Речь идет об эмбарго на нефть и нефтепродукты на фоне заявлений об отказе от российского газа.

«Европа переплатит еще примерно 400 миллиардов евро», – передает РИА «Новости» слова Новака, сказанные на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.