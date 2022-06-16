Участники ПМЭФ выиграли туры к китам и оленеводам

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг в ходе презентации инвестиционного потенциала Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО) выиграли туры по достопримечательностям регионов, передает корреспондент ТАСС. В самый большой в стране музей под открытым небом "Малые Корелы" (Архангельская область) поедет Анастасия Холод.
"Это уникальный памятник, вы посмотрите на все памятники деревянного зодчества, собранные в одном месте. Добро пожаловать!" - обратился к победительнице глава Архангельской области Александр Цыбульский, вручая тур.
"Малые Корелы" - самый большой музей под открытым небом в России. Площадь экспозиции - 78 га, охраняемая территория - около 140 га. Созданная архитектурно-ландшафтная экспозиция из четырех секторов - Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского - объединяет 86 памятников - объектов культурного наследия России.
Вертолетный тур на плато Маньпупунер (Коми) достался участнице форума Елене Шельковой.
"Тур от Республики Коми на знаменитое плато Маньпупунер нашел счастливицу", - сказал, вручая сертификат, глава Республики Коми Владимир Уйба. Маньпупунер - геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми (в переводе с языка манси - малая гора идолов), одно из семи чудес России. Около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились семь останцев высотой от 30 до 42 м. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.
Сертификат на пятидневный промотур в НАО на двоих "Открывая жемчужину Арктики" выиграл Валерий Журавель. Как уточнили в пресс-службе администрации НАО, это снегоходный тур в оленеводческое стойбище с ночевкой в чуме. Отвечая на вопрос о других достопримечательностях округа, глава НАО Юрий Бездудный рассказал о Каменном городе. "Каменный город - это удивительное место, знаменитый каньон американский просто отдыхает, у нас лучше!" - отметил губернатор.
Памятник природы "Каменный город" находится на реке Белая. Благодаря морозному выветриванию и дождевым потокам, которые смывают разрушенный материал со склонов, берега реки в районе "Каменного города" украшают останцы причудливой формы.
Тур в Мурманскую область "Фотоохота за китами" получила Анастасия Кузина, она работает в АНО "Арктика" в Москве. "Давайте из этого душного города к нам на Север", - сказал глава области Андрей Чибис, вручая сертификат. Победителей выбрали случайным образом, вытянув их визитки из общей чаши.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.