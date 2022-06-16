Участники ПМЭФ выиграли туры к китам и оленеводам

"Тур от Республики Коми на знаменитое плато Маньпупунер нашел счастливицу", - сказал, вручая сертификат, глава Республики Коми Владимир Уйба. Маньпупунер - геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми (в переводе с языка манси - малая гора идолов), одно из семи чудес России. Около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились семь останцев высотой от 30 до 42 м. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.