Подсчитаны расходы регионов на проживание делегаций на ПМЭФ

Комфортное размещение в Санкт-Петербурге — одна из обязательных составляющих пребывания представителей регионов на экономическом форуме. В 2021-м Daily Storm рассказывал, что делегации на ПМЭФ размещались в отелях с личными консьержами и шампанским в номерах. В этом году мы также изучили контракты, размещенные на сайте госзакупок, и постарались понять, сделали ли чиновники поправку на сложную экономическую ситуацию. Спойлер: не всегда.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Астраханская область

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Наиболее крупную сумму на проживание в этом году выделили делегации Астраханской области. Управделами губернатора арендовало три номера в пятизвездочном Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo.

Все арендуемые комнаты имеют категорию премиум и расположены на последнем этаже исторического здания в Центральном районе города. Согласно данным госзакупки, в них остановились глава области Игорь Бабушкин, вице-губернатор Астраханской области Олег Князев и руководитель его секретариата Алексей Воронкин.

Стоимость четырехдневного проживания составляет чуть больше 70 тысяч рублей. Всего же управление делами губернатора заплатило более 870 тысяч рублей.

Судя по описанию на сайте гостиницы, в забронированных делегатами номерах есть LED-телевизоры с широким экраном, бесплатный мини-бар, кровати премиум-класса, «меню» подушек (гость может выбрать изголовье нужной плотности и материала), душ с эффектом СПА и бесплатной органической косметикой и многое другое.

По сравнению с прошлым годом расходы региональной делегации на проживание выросли более чем в два раза. Тогда делегаты останавливались на три ночи в четырехзвездочном отеле AKYAN St. Petersburg. Три номера обошлись в 392 тысячи рублей.

Северная Осетия — Алания

Скромнее оказались представители из Республики Северная Осетия — Алания. На проживание делегатов администрация региона выделила 403 тысячи рублей. За эту сумму сняли в четырехзвездочном отеле Магсо Polo St. Petersburg пять номеров, в каждом из которых осетинская делегация остановилась на трое суток.﻿

Глава республики Сергей Меняйло выбрал люксовый номер Grand, председатель правительства Борис Джанаев — люкс Магсо Polo, а остальным делегатам достались номера категории бизнес.

На официальном сайте отеля указано, что все интерьеры выполнены в стиле XIX века. В самих номерах категории люкс обстановку дополняют детали интерьера: картины и зеркала, старинные книги, чайный сервиз, старинный телефонный аппарат и множество предметов антиквариата, описывают представители отеля премиальные помещения.

В 2021 году чиновники из Северной Осетии — Алании останавливались в этом же отеле и заплатили за услуги 152 тысячи рублей. Однако тогда в Северную столицу поехали лишь три представителя региона и оставались там две-три ночи. В тот раз глава республики Сергей Меняйло также заселился в Grand, его сопровождающие — заместитель администрации и глава протокола — в номера бизнес-стандарта.

Красноярский край и Пензенская область

Делегация Красноярского края на период проведения ПМЭФ поселилась в четырехзвездочном отеле «Амбассадор» и потратила на это более 440 тысяч рублей. Согласно данным госконтракта, губернатор Александр Усс поселился в номере категории студио, а два других делегата — в «улучшенном стандарте».

На размещение главы Красноярского края с 14 по 19 июня выделили 204 тысячи рублей. При этом на официальном сайте отеля есть несколько позиций, подходящих под категорию номера, в котором мог остановиться глава региона.

Первый и более скромный вариант — студио. Правда, сутки в таком номере стоят всего 5,9 тысячи рублей. В описании указано, что номер оборудован всем необходимым для беззаботного и комфортного отдыха. Идеально подходит для семейного отдыха.

Второй возможный вариант — апартаменты «Римский-Корсаков». Ночь в этом номере стартует от 28,4 тысячи рублей. В апартаментах три комнаты: гостиная, спальня, столовая. Общая площадь — 83 квадратных метра. Потолки номера покрыты ручной росписью по мотивам известных опер Римского-Корсакова, а вся мебель — итальянского производства.

По сравнению с прошлым годом расходы на проживание региональных представителей заметно сократились. Тогда только для Усса оформили «представительский пакет» за 760 тысяч рублей, который включал в себя шестидневное проживание в отеле (форум длился четыре дня). Также были заказаны дополнительные услуги: ранний заезд и поздний выезд. Таким образом, полная стоимость проживания красноярцев обошлась в 936 тысяч рублей.

Делегация Пензенской области тоже не изменяет своим предпочтениям, а потому второй год останавливается в Park Inn by Radisson Pulkovskaya. Как и в 2021-м, от региона поехали лишь два делегата (кто именно, в документации не указано). Одному представителю достался номер категории люкс, а другому стандарт. За сутки проживания правительство области выделило делегации 70 тысяч рублей.