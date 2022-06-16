Миллер: Спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы

«Спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. Это очень серьезный тектонический сдвиг, колоссальный. <...> Это нам дает окно возможностей с точки зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения», – приводит его слова ТАСС.