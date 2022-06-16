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21 минуту назад

Моор подписал соглашение о сотрудничестве с Арменией

Ura.Ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 июня подписал соглашение о сотрудничестве с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Моор подписал соглашение о сотрудничестве с Арменией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал. Цифры пока небольшие, но мы прекрасно понимаем, что в текущих условиях потенциал наших отношений далеко еще не раскрыт», — прокомментировал Моор подписание.

Ранее агентство писало, что Моор в Тюмени провел встречу с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном, на которой обсуждались перспективы увеличения встречного турпотока. После этого авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы в Ереван из областной столицы.

Экономика,ПМЭФ-2022,Ваган Керобян,Александр Моор,Ютэйр,
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