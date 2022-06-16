Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
29 минут назад

Венесуэла сообщила, что может подключиться к платежной системе "Мир" в 2022 году

ТАССиещё 1

Использование карт платежной системы "Мир" в Венесуэле может стать возможным до конца года. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Венесуэла может подключиться к платежной системе "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы проводим технические переговоры с российской стороной. Мы надеемся, что этот проект будет реализован как можно скорее. Самое важное здесь - воля обеих сторон, и поскольку она есть, это должно произойти в короткие сроки. Конкретные даты я назвать не могу, возможно, это произойдет уже в этом году", - сказал он.

Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте, но ими нельзя расплачиваться за границей. В случае выезда за границу Банк России рекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается: Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Банк России,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители