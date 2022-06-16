Венесуэла может подключиться к платежной системе "Мир"

"Мы проводим технические переговоры с российской стороной. Мы надеемся, что этот проект будет реализован как можно скорее. Самое важное здесь - воля обеих сторон, и поскольку она есть, это должно произойти в короткие сроки. Конкретные даты я назвать не могу, возможно, это произойдет уже в этом году", - сказал он.