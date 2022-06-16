Венесуэла может подключиться к платежной системе "Мир"

Использование карт платежной системы "Мир" в Венесуэле может стать возможным до конца года. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы проводим технические переговоры с российской стороной. Мы надеемся, что этот проект будет реализован как можно скорее. Самое важное здесь - воля обеих сторон, и поскольку она есть, это должно произойти в короткие сроки. Конкретные даты я назвать не могу, возможно, это произойдет уже в этом году", - сказал он.
Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте, но ими нельзя расплачиваться за границей. В случае выезда за границу Банк России рекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается: Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.