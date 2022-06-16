Хорватия перейдет на евро с 2023 года

Министры стран ЕС одобрили вступление Хорватии в еврозону. Еврогруппа согласилась с оценкой Еврокомиссии и ЕЦБ о готовности Загреба к переходу на евро. Ожидается, что новая валюта начнет обращение в Хорватии с начала будущего года, но прежде хорватская заявка должна пройти еще ряд согласований.
Как указывает Euronews, для вступления в еврозону страна должна соответствовать ряду критериев. Среди них — ценовая и фискальная стабильность, отсутствие волатильности валютного курса, низкая долгосрочная ставка процента и независимость центробанка.
Комментирует профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
Екатерина Энтина профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН
«Хорватию в экономическом плане просто невозможно рассматривать в отрыве от Германии, Австрии и Италии. И в этом смысле вступление в еврозону — это насущная экономическая необходимость для бизнеса. Хорваты вместе со словенцами, вместе с итальянцами сейчас активно обсуждают новые энергетические проекты. В целом, если мы возьмем хорватское побережье, на котором многие из наших слушателей бывали, то исторически это часть Венецианской республики, экономически она неразрывно связана с Италией. Даже если вы поедете по южной Хорватии, вы будете слушать итальянское радио. В этом смысле переход на единую валюту для них большой шаг вперед в консолидации бизнеса, в возможности создания и более простого функционирования совместных предприятий и в целом логический шаг в политическом сближении, которого, безусловно, Загреб с остальной частью Европы хочет, и которое он по-своему заслужил, будучи с момента вступления в 2013 году проводником всех инициатив Брюсселя во всех смыслах».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что переход на евро давно был стратегической целью страны и сделает хорватскую экономику только сильнее. Euronews указывает, что власти ЕС отвергают опасения по поводу экономического кризиса по мотивам греческого в Хорватии.
Сегодня денежной единицей Хорватии является куна, за нее дают около 13 евроцентов. В случае успешного перехода на евро, Хорватия станет 20-й страной-членом еврозоны.