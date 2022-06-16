На сессии ПМЭФ "Сделано в России" обсудили бизнес-патриотизм и импортозамещение

Национальный бренд «Сделано в России» провел сессию в рамках Петербургского международного экономического форума, где эксперты, предприниматели и власти обсудили, как расширять присутствие товаров российского производства на рынке, повышать их популярность среди потребителей и какова роль регуляторов в этих процессах.

Фото: madeinrussia.ru madeinrussia.ru

Так, в рамках сессии были объявлены очередные шаги в развитии движения и национального бренда «Сделано в России». Руководитель проекта Михаил Садченков объявил, что в рамках сессии будут инициированы общественные парламентские слушанья в Госдуме с привлечением лидеров всех фракций и обсуждением стратегии развития бренда «Сделано в России» в повестке импортозамещения.

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«Мы хотели бы пригласить лидеров всех фракций Госдумы для обсуждения повестки и разработки дальнейшей стратегии развития национального бренда «Сделано в России», меры системной поддержки предпринимателей и импортозамещения», — заявил Садченков.

По его словам, проведение таких слушаний поможет систематизировать кооперацию бизнеса и государства в едином ключе.

Кроме этого, на сессии объявили о запуске Индекса настроений предпринимателей «Сделано в России», для оценки наличия и преодоления сложностей в региональной работе по развитию и поддержке отечественных предпринимателей.

В целях создания сообщества предпринимателей разделяющих идеологию бизнес-патриотизма и связывающих свое будущее с успешным развитием России предложено три ключевых инициативы, среди которых создание саморегулируемой организации «Сделано в России», формирование института послов «Сделано в России» в каждом регионе страны, а также превращение бренда «Сделано в России» в народный.

В завершении выступления Садченков рассказал о проводимом конкурсе импортозамещения и продвижения русской культуры «Наши герои».