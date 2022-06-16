ДНР и Подмосковье подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области пресс-служба губернатора Московской области

Отмечается, что усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов Донбасса.

«Наши специалисты уже несколько месяцев работают в Донбассе: привозим гуманитарные грузы, подмосковные семьи собирают помощь по акции «Доброе дело». Люди со всего региона откликнулись, а главное – продолжают приносить вещи и продукты. Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами, и там к 1 сентября восстановим 5 школ, поможем привести в порядок дороги. Будем помогать консультациями, делиться опытом, наши волонтеры продолжат гуманитарную миссию», — сказал Воробьев.

Также во второй день форума стало известно, что ГК «Эдвансд» из Индии построит в Подмосковье предприятие по выпуску лекарственных препаратов для больных онкологией. Индийская компания планирует инвестировать в производство 6,5 млрд. рублей и создать 650 рабочих мест. Строить завод начнут во 2 квартале 2023 года. Соглашение о реализации проекта подписали Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

«Сейчас такое время, когда важно выбирать по-настоящему надежных партнеров, поэтому мы расширяем международные деловые контакты на восточном направлении. Индия, как известно, традиционно сильна в фарме», — пояснил губернатор.

По его словам, перед регионом стоит сложная задача – обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарственных форм, но и на уровне субстанций.

«Мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры», — сказал Шарма.