ПМЭФ в лицах: какими участниками запомнился экономический форум в Петербурге

В Северной столице завершился первый день Петербургского экономического форума. Программа была более насыщенная. На мероприятие начали съезжаться именитые гости и губернаторы регионов.

На площадках сегодня были активны и заметны российские губернаторы, известные спортсмены, общественные деятели и министры. Все они участвовали конференциях и сессиях экономического форума.