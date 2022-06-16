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1 час назад

ПМЭФ в лицах: какими участниками запомнился экономический форум в Петербурге

РИА "ФедералПресс"

В Северной столице завершился первый день Петербургского экономического форума. Программа была более насыщенная. На мероприятие начали съезжаться именитые гости и губернаторы регионов.

ПМЭФ в лицах: какими участниками запомнился экономический форум в Петербурге
Фото: ФедералПресс / Дмитрий ШевалдинФедералПресс / Дмитрий Шевалдин

На площадках сегодня были активны и заметны российские губернаторы, известные спортсмены, общественные деятели и министры. Все они участвовали конференциях и сессиях экономического форума.

Завтра, 17 июня, ПМЭФ-22 посетит президент Владимир Путин, который примет участие главной пленарной сессии форума. Соответственно, наплыв знаменитых гостей ожидается наиболее активным.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
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