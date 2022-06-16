ПМЭФ в лицах: какими участниками запомнился экономический форум в Петербурге

В Северной столице завершился первый день Петербургского экономического форума. Программа была более насыщенная. На мероприятие начали съезжаться именитые гости и губернаторы регионов.
На площадках сегодня были активны и заметны российские губернаторы, известные спортсмены, общественные деятели и министры. Все они участвовали конференциях и сессиях экономического форума.
Завтра, 17 июня, ПМЭФ-22 посетит президент Владимир Путин, который примет участие главной пленарной сессии форума. Соответственно, наплыв знаменитых гостей ожидается наиболее активным.