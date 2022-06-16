«Лада» для чиновников и маршрут Путина: Чем запомнился второй день ПМЭФ

На втором дне форума была заключена масса интересных соглашений, при этом прозвучали не менее яркие заявления о развитии российского туризма и поддержке бизнеса.

Фото: nsn.fm nsn.fm

В Петербурге подошел к концу второй день международного экономического форума. Его программа была особенно насыщенной. На ПМЭФ 16 июня обсудили развитие российской экономики в условиях санкций, международное сотрудничество, новые тренды туризма и многое другое. В числе выступающих были, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Все они сделали ряд интересных заявлений.

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Так, Эльвира Набиуллина на полях форума заявила, что у Банка России нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро и любой другой иностранной валюты. По ее словам, ЦБ вовсе не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. Также глава регулятора подчеркнула, что валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить. При этом госпожа Набиуллина предположила, что внешние условия для экономики России могут сохраниться навсегда.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты», - сказала председатель Банка России.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например, указал Силуанов, можно пересадить чиновников на «Лады». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».

А вот председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сказать «огромное спасибо» за высокие цены на газ надо европейским регуляторам.

«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня»,— сказал господин Миллер.

Он также заметил, что никакого пути решения по КС «Портовая» на сегодня нет, Siemens пока молчит и пытается найти решение.

Ряд заявлений касался также и российского туризма. На полях форума глава Ростуризма Зарина Догузова представила серию новых маршрутов по России. Один из них называется «Сибирские каникулы» и будет проходить по местам путешествий президента Владимира Путина.

«Ростуризм запускает туристический маршрут по местам, где любит отдыхать президент. Это один из пяти уже прошедших экспертизу национальных маршрутов. В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — величественную Саяно-Шушенскую ГЭС. Первые группы туристов поедут по нему в июле»,— рассказала госпожа Догузова.

На маршруты, находящиеся в разработке, заложено 1,2 млрд руб.

Между тем ряд заявлений сделали и представители Египта. Напомним, что Египет является участником ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя. Так, генеральный директор Египетской банковской компании Тарек Рауф заявил, что страна работает над запуском приема карт «Мир».

«Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с Национальной системой платежных карт вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте»,— сказал господин Рауф.

При этом на полях форума продолжают заключаться разнообразные сделки. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей между Подмосковьем и ДНР. Таким образом, Подмосковье окажет Донецкой Народной Республике содействие в восстановлении инфраструктуры территорий Новоазовского и Тельмановского районов.

А Промсвязьбанк и компания YUGA договорились построить туристический комплекс в районе поселка Любимовка недалеко от Севастополя. Соглашение об этом организации подписали с правительством города. На первый этап проекта направят 15 млрд рублей частных инвестиций.

Развивать туризм также собрались АО «Кавказ.РФ» и ООО «КОР Менеджмент». Они подписали соглашение, согласно которому до 2026 года построят на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии гостиничный комплекс под брендом Azimut Hotels. Стоимость проекта — около 900 млн рублей.