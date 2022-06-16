Участники ПМЭФ провели сап-заплыв в центре Петербурга

Резиденты Клуба лидеров подготовили для предпринимателей, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сап-заплыв (сапсерфинг - разновидность серфинга, в котором нужно грести веслом) по центру города. Как рассказал в четверг корреспонденту ТАСС предприниматель и координатор Клуба лидеров в Санкт-Петербурге и Ленобласти Вячеслав Трактовенко, заплыв начался в 05:45 утра.

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"На утренний сап-заплыв, организованный Клубом лидеров, собрались участники ПМЭФ - предприниматели, члены клуба и наши партнеры из Петербурга, Москвы и других регионов России. Встречать рассвет в центре нашего города, да еще и получать при этом физическую нагрузку - это отдельный вид удовольствия. Кроме того, это замечательное начало дня перед деловой программа форума", - рассказал Трактовенко.

С 6 утра на сапбордах более 30 человек проследовали от Миллионной улицы по Неве вдоль Дворцовой набережной, проплыли по каналу Грибоедова, Мойке и Лебяжьей канавке. Как отмечают организаторы, маршрут у заплыва достаточно продолжительный, тем не менее находится немало желающих его пройти.

Вячеслав Трактовенко сообщил о планах внести сап-заплыв в программу ПМЭФ-2023. "В следующем году мы планируем внести данное мероприятие в официальную программу спортивных мероприятий ПМЭФ и сделать его еще более массовым", - сказал он.

Клуб лидеров объединяет больше 60 представителей из Санкт-Петербурга и несколько сотен из Москвы.