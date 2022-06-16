Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
47 минут назад

Участники ПМЭФ провели сап-заплыв в центре Петербурга

ТАСС

Резиденты Клуба лидеров подготовили для предпринимателей, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сап-заплыв (сапсерфинг - разновидность серфинга, в котором нужно грести веслом) по центру города. Как рассказал в четверг корреспонденту ТАСС предприниматель и координатор Клуба лидеров в Санкт-Петербурге и Ленобласти Вячеслав Трактовенко, заплыв начался в 05:45 утра.

Участники ПМЭФ провели сап-заплыв в центре Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На утренний сап-заплыв, организованный Клубом лидеров, собрались участники ПМЭФ - предприниматели, члены клуба и наши партнеры из Петербурга, Москвы и других регионов России. Встречать рассвет в центре нашего города, да еще и получать при этом физическую нагрузку - это отдельный вид удовольствия. Кроме того, это замечательное начало дня перед деловой программа форума", - рассказал Трактовенко.

С 6 утра на сапбордах более 30 человек проследовали от Миллионной улицы по Неве вдоль Дворцовой набережной, проплыли по каналу Грибоедова, Мойке и Лебяжьей канавке. Как отмечают организаторы, маршрут у заплыва достаточно продолжительный, тем не менее находится немало желающих его пройти.

Вячеслав Трактовенко сообщил о планах внести сап-заплыв в программу ПМЭФ-2023. "В следующем году мы планируем внести данное мероприятие в официальную программу спортивных мероприятий ПМЭФ и сделать его еще более массовым", - сказал он.

Клуб лидеров объединяет больше 60 представителей из Санкт-Петербурга и несколько сотен из Москвы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Вячеслав Трактовенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители