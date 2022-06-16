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30 минут назад

Кабмин в ближайшее время примет решение по проектам для поставок нефти

ТАСС

Правительство РФ в ближайшее время примет решение по инфраструктурным проектам для поставок нефти, в основном через морские порты, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

Кабмин в ближайшее время примет решение по проектам для поставок нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В нефтяной отрасли мы будем ориентироваться на увеличение объема поставок, в основном через морские порты, используя существующие морские порты, <…> либо мы будем рассматривать новые точки и расширять эту инфраструктуру. Сейчас также по поручению президента, по поручению председателя правительства такая работа ведется, и в ближайшее время будут приняты уже определенные инвестиционные решения", - сказал он.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Новак,Правительство РФ,
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