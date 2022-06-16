Кабмин в ближайшее время примет решение по проектам для поставок нефти

"В нефтяной отрасли мы будем ориентироваться на увеличение объема поставок, в основном через морские порты, используя существующие морские порты, <…> либо мы будем рассматривать новые точки и расширять эту инфраструктуру. Сейчас также по поручению президента, по поручению председателя правительства такая работа ведется, и в ближайшее время будут приняты уже определенные инвестиционные решения", - сказал он.