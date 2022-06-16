Губернаторы "новой волны" обменялись успешными решениями в рамках ПМЭФ

«Наша секция — про социальные аспекты реализации тех или иных экономических решений, про то, как в новых экономических условиях чувствует себя человек. Наша страна разнообразна, мы имеем дело с разными управленческими подходами. Сегодня поделимся опытом региональной поддержки экономики и осмыслим социальные эффекты этой поддержки. Хотим, чтобы у сессии был прикладной характер: обменяемся региональными «рецептами», которыми один регион может поделиться с другими», — сказала она.