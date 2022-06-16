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47 минут назад

Губернаторы "новой волны" обменялись успешными решениями в рамках ПМЭФ

Газета.Ru

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей», где главы субъектов России обменялись опытом поддержки и развития экономики регионов в новых экономических обстоятельствах.

Губернаторы "новой волны" обменялись успешными решениями в рамках ПМЭФ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, которая модерировала дискуссию, в контексте новых вызовов стоит говорить о регионе комплексно как об объекте управления.

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«Наша секция — про социальные аспекты реализации тех или иных экономических решений, про то, как в новых экономических условиях чувствует себя человек. Наша страна разнообразна, мы имеем дело с разными управленческими подходами. Сегодня поделимся опытом региональной поддержки экономики и осмыслим социальные эффекты этой поддержки. Хотим, чтобы у сессии был прикладной характер: обменяемся региональными «рецептами», которыми один регион может поделиться с другими», — сказала она.

Отмечается, что в изменившейся экономической реальности российские регионы выступают локомотивами развития страны, сталкиваются с серьезными вызовами, преодолевают их и открывают новые возможности. В ходе дискуссии губернаторы поделились управленческими стратегиями, нацеленными на поддержку промышленных предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций. Так, санкции стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов.

Дискуссия показала, что субъекты РФ успешно справляются с вызовами, спровоцированными санкционным давлением, и постепенно открывают новые возможности для регионального развития. Федеральные меры поддержки промышленных предприятий, бизнеса и граждан успешно адаптируются к специфике каждой территории, дополняются региональными решениями и выступают гарантом устойчивого развития страны в новых экономических обстоятельствах.

Таким образом, российские регионы продолжат внедрять уникальные подходы к решению текущих задач и обмениваться опытом при поддержке экспертов с целью развития страны в новой реальности.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дарья Кислицына,
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