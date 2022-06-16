Шохин: СДР может использоваться в качестве новой расчетной единицы

Платежная система специальных прав заимствований (СДР) могла бы использоваться как новая расчетная единица. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии "Россия-Африка" в ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ).
"Китай после кризиса 2008-2009 годов предлагал вместо доллара использовать корзину МВФ, корзину специальных прав заимствований в качестве некой расчетной единицы, более стабильной и более защищенной в том числе от безудержного эмиссионного такого порыва американских монетарных властей. Я думаю, что первый шаг можно было бы сделать именно таким образом, а затем думать над тем, как эту корзину скорректировать, в том числе и завезти туда валюты стран с развивающимися рынками и подумать над возможностью включения биржевых товаров туда, тогда и африканские страны могли бы поучаствовать в формировании этой корзины, учитывая как раз то, что ископаемые товары являются действительно основными биржевыми товарами", - рассказал Шохин.
При этом он отметил, что необязательно придумывать и выстраивать совершенно новые конструкции.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.