Шохин: СДР может использоваться в качестве новой расчетной единицы

"Китай после кризиса 2008-2009 годов предлагал вместо доллара использовать корзину МВФ, корзину специальных прав заимствований в качестве некой расчетной единицы, более стабильной и более защищенной в том числе от безудержного эмиссионного такого порыва американских монетарных властей. Я думаю, что первый шаг можно было бы сделать именно таким образом, а затем думать над тем, как эту корзину скорректировать, в том числе и завезти туда валюты стран с развивающимися рынками и подумать над возможностью включения биржевых товаров туда, тогда и африканские страны могли бы поучаствовать в формировании этой корзины, учитывая как раз то, что ископаемые товары являются действительно основными биржевыми товарами", - рассказал Шохин.