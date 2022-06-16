Второй день ПМЭФ принес Подмосковью контракты на 100 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня Московская область заключила соглашения на порядка 100 млрд рублей. Есть и иностранные компании - из Индии и Китая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Год непростой, но, если поиск идет, если репутация региона хорошая, то инвесторы приходят», - отметил глава Подмосковья.
Он добавил, что каждый год в Московской области реализуются порядка 70-75% проектов, которые подписываются на ПМЭФ.
Сегодня, 16 июня, Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашения в сферах АПК, лифтостроения, фармакологии, строительства и развития индустриальных парков и других. Например, одно из соглашений касается строительства в подмосковной Дубне фармацевтического завода по выпуску импортозамещающих онкопрепаратов. Инвестиции в проект оцениваются 1,5 млрд рублей.