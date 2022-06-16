Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Тверская область в первый день ПМЭФ привлекла 27 млрд рублей инвестиций

ТАСС

Соглашения с инвесторами о реализации проектов на общую сумму около 27 млрд рублей заключили власти Тверской области в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Средства частных компаний, а также поддержка федерального центра позволят сохранить экономику региона в условиях антироссийских санкций, рассказал ТАСС губернатор Игорь Руденя.

Тверская область в первый день ПМЭФ привлекла 27 млрд рублей инвестиций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам первого дня Петербургского международного экономического форума мы привлекли в экономику региона 27 млрд рублей частных инвестиций. Большой объем средств, которыми нам помогает правительство РФ и частные инвесторы, дает нам возможность не просто сохранить экономику региона в условиях санкций, но и увеличить показатели", - сказал Руденя.

Среди соглашений, которые заключил регион на ПМЭФ, стало соглашение с компанией "Милфудс", благодаря чему в области уже в 2022 году начнется выпуск кофе под новым российским брендом Poetti. Было подписано соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" для поддержки туризма. Также один из крупнейших в России кирпичных заводов Volgabrick после пятилетнего простоя восстановит выпуск своей продукции в Ржевском районе. Предполагается, что предприятие будет производить до 1,3 тыс. тонн изделий в сутки.

Помимо этого, власти региона подписали соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, благодаря чему в регионе расширят меры поддержки для начинающих предпринимателей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Игорь Руденя,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители