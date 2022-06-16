Тверская область в первый день ПМЭФ привлекла 27 млрд рублей инвестиций

Соглашения с инвесторами о реализации проектов на общую сумму около 27 млрд рублей заключили власти Тверской области в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Средства частных компаний, а также поддержка федерального центра позволят сохранить экономику региона в условиях антироссийских санкций, рассказал ТАСС губернатор Игорь Руденя.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"По итогам первого дня Петербургского международного экономического форума мы привлекли в экономику региона 27 млрд рублей частных инвестиций. Большой объем средств, которыми нам помогает правительство РФ и частные инвесторы, дает нам возможность не просто сохранить экономику региона в условиях санкций, но и увеличить показатели", - сказал Руденя.

Среди соглашений, которые заключил регион на ПМЭФ, стало соглашение с компанией "Милфудс", благодаря чему в области уже в 2022 году начнется выпуск кофе под новым российским брендом Poetti. Было подписано соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" для поддержки туризма. Также один из крупнейших в России кирпичных заводов Volgabrick после пятилетнего простоя восстановит выпуск своей продукции в Ржевском районе. Предполагается, что предприятие будет производить до 1,3 тыс. тонн изделий в сутки.

Помимо этого, власти региона подписали соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, благодаря чему в регионе расширят меры поддержки для начинающих предпринимателей.