Россия и Египет переходят на рубль и фунт в расчетах

В расчетах между Россией и Египтом будут использоваться национальные валюты. Об этом сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Уверен, как и с другими дружественными странами, с кем у нас осуществляется взаимный товарооборот и используются свои валюты, – с Египтом у нас так же будет использоваться этот формат взаимодействия», – сказал Мантуров.
Глава Минпромторга отметил, что товарооборот между странами позволяет прейти на российский рубль и египетский фунт. Кроме этого, власти двух стран договорились улучшить соглашение по предоставлению беспошлинной зоны в районе Порт-Саида, сообщает «Прайм».
Ранее «ФедералПресс» писал, что египетские власти сняли ограничения для въезда туристов.