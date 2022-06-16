Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
36 минут назад

Россия и Египет переходят на рубль и фунт в расчетах

РИА "ФедералПресс"

В расчетах между Россией и Египтом будут использоваться национальные валюты. Об этом сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия и Египет переходят на рубль и фунт в расчетах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Уверен, как и с другими дружественными странами, с кем у нас осуществляется взаимный товарооборот и используются свои валюты, – с Египтом у нас так же будет использоваться этот формат взаимодействия», – сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что товарооборот между странами позволяет прейти на российский рубль и египетский фунт. Кроме этого, власти двух стран договорились улучшить соглашение по предоставлению беспошлинной зоны в районе Порт-Саида, сообщает «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал, что египетские власти сняли ограничения для въезда туристов.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители