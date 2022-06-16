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1 час назад

Минэнерго считает текущую версию НДД эффективной

ТАСС

Министерство энергетики России считает текущую версию налога на дополнительный доход (НДД) эффективной, корректировка пока не требуется. Об этом сказал ТАСС первый замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах ПМЭФ.

Минэнерго счел текущую версию НДД эффективной
Фото: ТАССТАСС

"В данной конфигурации на данный момент это оптимальный подход, который обеспечивает достаточную экономику для прироста добычи и бюджетной эффективности", - сказал он, отвечая на вопрос, требуется ли корректировка налогового режима.

Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что налог на добавленный доход в дальнейшем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, и государству почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтянки.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.

Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год, а также арктические проекты.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Павел Сорокин,Александр Новак,Минэнерго России,
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