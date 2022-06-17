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49 минут назад

Европе предсказали резкий рост цен на газ

Елена Прошина

В скором времени в Европе резко подорожает газ, сообщают «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Европе предсказали резкий рост цен на газ
Фото: ТАССТАСС

«На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до 1,8 тысяч долларов за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше 2 тысяч долларов», — сообщили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Рост цен на это топливо в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как его нехватка на рынке в ближайшее время сохранится.

Как сообщил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, цены на газ в Европе зависят от скорости возвращения в эксплуатацию «Северного потока». По его словам, смягчить рост цен мог бы и «Северный поток – 2», однако Германия отложила сертификацию газопровода по политическим мотивам.

Напомним, немецкая компания Siemens вовремя не вернула с ремонта газоперекачивающие агрегаты для «Северного потока», что привело к уменьшению российских поставок. Как считают аналитики, подорожание топлива усилит инфляцию в Европе.

Россия может увеличить доходы бюджета даже при меньших продажах благодаря взлету цен, подчеркнули специалисты.

Экономика,ИК Фридом Финанс,Siemens,
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