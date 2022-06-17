Развитие регионов стало одной из тем ПМЭФ

«Ярославская область – промышленно развитый регион. У нас нет зависимости от одного, двух или трех предприятий. У нас много сильных предприятий в разных направлениях. Это дает области устойчивость», – заявил врио губернатора региона Михаил Евраев .

По словам Евраева, власти региона активно поддерживают местную промышленность. Например, в Ярославской области можно получить до 20 млн рублей на 3 года под 1% годовых на инвестиционные цели, а на оборотные цели – под 5% годовых.

Санкции стали стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов. При этом реализация ряда проектов началась еще до пандемии и санкций. Например, в Амурской области власти сделали ставку на развитие агропромышленного комплекса. Как пояснил губернатор региона Василий Орлов, в регионе развито субсидирование сельхозтоваропроизводителей и ведется работа по подготовке собственных кадров. В Иркутской области, по словам губернатора региона Игоря Кобзева, сделана ставка на развитие авиапрома. В Тюменской области задумались над созданием крупных нефтесервисных компаний, которые могли бы заполнить ниши ушедших американских компаний. По словам главы Тюменской области Александра Моора, если это будет сделано, то Россия сможет экспортировать нефтесервисные услуги по миру.