Песков: экономика становится заложницей мировой политики

Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

Он отметил, что результатом недружественных по отношению к РФ действий стало зарождение продовольственного кризиса. По его словам, Россия – не та страна, экономическая война против которой может пройти бесследно для ее зачинщиков.

В частности, Песков заявил, что экономические проблемы в мире стали результатом политических ошибок, совершенных в период пандемии коронавируса. Сегодня же они усугубляются санкциями против России, подытожил он.