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27 минут назад

Экономика сейчас становится заложницей мировой политики – Песков

Москва24

Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: экономика становится заложницей мировой политики
Фото: ТАССТАСС

"Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

Он отметил, что результатом недружественных по отношению к РФ действий стало зарождение продовольственного кризиса. По его словам, Россия – не та страна, экономическая война против которой может пройти бесследно для ее зачинщиков.

В частности, Песков заявил, что экономические проблемы в мире стали результатом политических ошибок, совершенных в период пандемии коронавируса. Сегодня же они усугубляются санкциями против России, подытожил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. В форуме примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие иностранные лидеры.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Первый канал,
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