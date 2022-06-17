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59 минут назад

Французы испугались остаться без российского газа

Елена Прошина

Новость о снижении потоков газа в страны Европы по газопроводу «Северный поток» напугали пользователи сайта французского издания Le Figaro. Они оставили комментарии под одной из статей газеты.

Французы испугались остаться без российского газа
Фото: ReutersReuters

Ситуация с транспортировкой по трубопроводу осложнилась проблемами с ремонтом турбин для него в Канаде. На этой неделе «Газпром» принял решение остановить две турбины на «Северном потоке». В этой связи прокачка по газопроводу сократилась на 100 млн куб. м за сутки при плане в 167 миллионов кубов.

Издание подчеркивает, что в Германии ставят все процессы вокруг прокачки Россией топлива в ЕС в контекст «высокой напряженности в отношениях». Пользователи ресурса прокомментировали статью.

«Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером», — написал юзер Ecusettedenoireuil.

Пользователь Marcel69 согласился с данным высказыванием и заявил, что «эту фразу надо выгравировать на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе».

Юзер Ano85293 задался вопросом о направленности антироссийских мер стран Запада: кому они должны делать больно.

«Они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!», - написал он.

Другой пользователь портала ответил, что они «делают больно Европе».

«Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!» — сетует один из пользователей портала.

Ранее канадская газета National Post сообщила, что сами США и страны ЕС, громко призывая отказаться от российских энергоресурсов, приобретают российскую нефть черед Индию.

Экономика,Газпром,ЕС,
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