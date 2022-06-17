Россия за два года вложит в экономику ДНР 2 триллиона рублей

Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что в течение ближайших двух лет Россия вложит в экономику республики более двух триллионов рублей. Такую сумму он раскрыл в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает «Интерфакс».