Песков назвал проведение ПМЭФ большой удачей для его участников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает большой удачей для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) его проведение в настоящих условиях.
"Это форум международного класса. Но в этом году после того, как мы вошли в период тектонических перемен, тектонических сдвигов в международной политике, в дипломатии, в экономике, в финансовой системе, в системе международного права - все это сейчас ломается и образуется какая-то новая конфигурация", - сказал в пятницу представитель Кремля в интервью "Известиям". На его взгляд, "в такой период, непростой и ответственный, проводить такой форум - это удача для всех участников". "Всем необходимы суждения других, всем необходим дополнительный анализ и нынешнего положения дел, и перспектив развития ситуации", - пояснил Песков.
Представитель Кремля назвал ПМЭФ "чрезвычайно важным мероприятием". Он считает, что об этом свидетельствует большая активность на форуме.
Песков отметил, что ПМЭФ стал "укоренившейся площадкой, ежегодной, которую ждут целый год предприниматели и представители власти". "Это прекрасный канал диалога, это прекрасный канал для установления отношений между бизнесом, власть узнает от бизнеса в специальной комфортной обстановке об имеющихся проблемах", - перечислил Песков. Он добавил, что эта площадка "давно вышла на международный уровень, имеет свои успешные традиции".