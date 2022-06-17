Песков назвал проведение ПМЭФ большой удачей для его участников

"Это форум международного класса. Но в этом году после того, как мы вошли в период тектонических перемен, тектонических сдвигов в международной политике, в дипломатии, в экономике, в финансовой системе, в системе международного права - все это сейчас ломается и образуется какая-то новая конфигурация", - сказал в пятницу представитель Кремля в интервью "Известиям". На его взгляд, "в такой период, непростой и ответственный, проводить такой форум - это удача для всех участников". "Всем необходимы суждения других, всем необходим дополнительный анализ и нынешнего положения дел, и перспектив развития ситуации", - пояснил Песков.