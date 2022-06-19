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2 часа назад

Три российских вуза на ПМЭФ подписали соглашения о подготовке фармацевтов для ГК «Промомед»

Мир24иещё 1

На Петербургском экономическом форуме крупный производитель фармацевтики в России группа компаний «Промомед» подписала соглашения о подготовке кадров с тремя ведущими вузами страны. Студентов будут учить под конкретное производство, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мокрецова.

Три вуза на ПМЭФ подписали соглашения о подготовке фармацевтов для ГК «Промомед»
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Сразу несколько стратегических партнеров появилось у круппы компаний «Промомед». Московский медико-стоматологический университет имени Евдокимова, Мордовский университет имени Огарева и Российский химико-технологический университет имени Менделеева.

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«Пожалуйста, обменяйтесь папками. Поздравляем участников с подписанием соглашений».

Теперь у студентов будет возможность закрепить знания на практике. И уже во время обучения участвовать в научных исследованиях.

«Это полноценное образование в течение пяти лет. По предметам с углубленным изучением и с ежегодным выходом на работающие предприятия, с приобретением практического опыта работы на действующем фармацевтическом предприятии. По большому счету здесь мы получаем готовых к работе специалистов сразу после университета. Нам их не надо потом переучивать в течение еще пяти лет», – сказал исполнительный директор завода «Биохимик» группы компаний «Промомед» Дмитрий Земсков.

«Промомед» – крупный производитель фармацевтики. С каждым годом предприятие растет. И рабочих мест становится больше. Сегодня нужны профессионалы в области биотехнологии, химического синтеза, медицинской кибернетики.

«Сегодняшнее событие – это для нас возможность значительно расширить количество абитуриентов, которых мы можем обучать в ведущих вузах страны и потом получить высококвалифицированные кадры. Более того, это люди, которые со школьной скамьи начинают работать в тех условиях, в которых им предстоит дальше работать», – отметил председатель Совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый.

Благодаря будущим фармацевтам на предприятии рассчитывают создавать инновационные лекарства и биологически активные добавки из отечественного сырья.

«Мне кажется, плотное взаимодействие университета, вузовской науки с реальным сектором экономики – это то, чего не хватало нашей стране долгие годы. Потому что покупалось очень много западных лицензий, строили заводы по западным лицензиям. Сейчас конъюнктура изменилась, ситуация изменилась. Университеты готовы брать на себя ответственность за реализацию таких крупных, масштабных проектов», – сказал исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Илья Воротынцев.

В ближайших планах «Промомеда» – нарастить экспорт и выйти на новые рынки.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Земсков,Петр Белый,
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