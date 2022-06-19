Три вуза на ПМЭФ подписали соглашения о подготовке фармацевтов для ГК «Промомед»

«Это полноценное образование в течение пяти лет. По предметам с углубленным изучением и с ежегодным выходом на работающие предприятия, с приобретением практического опыта работы на действующем фармацевтическом предприятии. По большому счету здесь мы получаем готовых к работе специалистов сразу после университета. Нам их не надо потом переучивать в течение еще пяти лет», – сказал исполнительный директор завода «Биохимик» группы компаний «Промомед» Дмитрий Земсков.