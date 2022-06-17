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50 минут назад

Песков не исключил встречу Путина с главами ДНР и ЛНР на ПМЭФ

Вечерняя Москваиещё 1

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин может встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в рамках ПМЭФ. Об этом он заявил в пятницу, 17 июня.

Песков не исключил встречу Путина с главами ДНР и ЛНР на ПМЭФ
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

При этом Песков уточнил, что график российского лидера можно назвать напряженным.

— На полях форума возможны любые встречи у президента, — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

До этого Песков рассказал, что президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, он будет говорить о причинах кризиса. По его словам, несмотря на давление, которое оказывается на Россию, все с большим вниманием будут слушать российского лидера.

Накануне помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал о деталях президентской речи на ПМЭФ-2022. По его словам, Владимир Путин большую часть своего выступления в ходе форума посвятит задачам, которые на сегодняшний день стоят перед страной.

Экономика,ПМЭФ-2022,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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