Песков не исключил встречу Путина с главами ДНР и ЛНР на ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин может встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в рамках ПМЭФ. Об этом он заявил в пятницу, 17 июня.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

При этом Песков уточнил, что график российского лидера можно назвать напряженным.

— На полях форума возможны любые встречи у президента, — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

До этого Песков рассказал, что президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, он будет говорить о причинах кризиса. По его словам, несмотря на давление, которое оказывается на Россию, все с большим вниманием будут слушать российского лидера.