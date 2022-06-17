Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак

Президент России Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на час позже из-за DDOS-атак. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Он уточнил, что решение главы государства перенести выступление обусловлено кибератаками на IT-инфраструктуру форума — из-за них была выведена из строя база аккредитации. Так, Путин выступит на ПМЭФ в 15:00 по московскому времени.

«За это время [за час] как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, все будет налажено и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там», — сказал Песков.

В пятницу, 17 июня, официальный представитель Кремля сообщал, что Путин лично принимает участие в подготовке своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ — глава государства, по утверждению Пескова, очень ответственно относится к этому.

Как сообщил пресс-секретарь президента, речь Путина на пленарном заседании будет посвящена задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Он также затронет экономические процессы и тему российской экономики в условиях западных санкций.