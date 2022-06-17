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39 минут назад

В Петербурге презентовали книгу о Евразийском женском форуме

Парламентская газета

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили книгу о Третьем Евразийском женском форуме.

В Петербурге презентовали книгу о Евразийском женском форуме
Фото: © Пресс-служба Совета Федерации © Пресс-служба Совета Федерации

Книга «Третий Евразийский женский форум. История в лицах» станет прекрасным памятным подарком для всех его участников, отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на тожественном открытии стенда Евразийского женского форума в рамках ПМЭФ.

«Эта книга позволит вновь пережить удивительные эмоции вместе с коллегами и друзьями, зарядиться позитивной энергией для новых свершений», — сказала политик.

Третий Евразийский женский форум проходил 13-15 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге.

Карелова отметила, что III Евразийский женский форум запомнится надолго благодаря особенной энергетике участников и дружеской атмосфере, которые стали визитной карточкой мероприятия.

«Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации планирует свою деятельность на полях ПМЭФ с тем же настроем», — сказала Карелова.

Несмотря на завершение III Евразийского женского форума еще в октябре, работа его участников не останавливаясь ни на минуту, добавила сенатор.

«Именно непрерывная комплексная деятельность в части реализации многосторонних глобальных проектов — ключевая особенность форума. Мы также признательны нашим партнерам за сотрудничество, которое продолжилось и на фоне пандемии, и на фоне изменившейся ситуации в международных отношениях», — сказала вице-спикер Совфеда.

Экономика,ПМЭФ-2022,Галина Карелова,Совет Федерации,
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