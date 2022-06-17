В Петербурге презентовали книгу о Евразийском женском форуме

«Именно непрерывная комплексная деятельность в части реализации многосторонних глобальных проектов — ключевая особенность форума. Мы также признательны нашим партнерам за сотрудничество, которое продолжилось и на фоне пандемии, и на фоне изменившейся ситуации в международных отношениях», — сказала вице-спикер Совфеда.