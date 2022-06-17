В Петербурге презентовали книгу о Евразийском женском форуме

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили книгу о Третьем Евразийском женском форуме.
Книга «Третий Евразийский женский форум. История в лицах» станет прекрасным памятным подарком для всех его участников, отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на тожественном открытии стенда Евразийского женского форума в рамках ПМЭФ.
«Эта книга позволит вновь пережить удивительные эмоции вместе с коллегами и друзьями, зарядиться позитивной энергией для новых свершений», — сказала политик.
Третий Евразийский женский форум проходил 13-15 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге.
Карелова отметила, что III Евразийский женский форум запомнится надолго благодаря особенной энергетике участников и дружеской атмосфере, которые стали визитной карточкой мероприятия.
«Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации планирует свою деятельность на полях ПМЭФ с тем же настроем», — сказала Карелова.
Несмотря на завершение III Евразийского женского форума еще в октябре, работа его участников не останавливаясь ни на минуту, добавила сенатор.
«Именно непрерывная комплексная деятельность в части реализации многосторонних глобальных проектов — ключевая особенность форума. Мы также признательны нашим партнерам за сотрудничество, которое продолжилось и на фоне пандемии, и на фоне изменившейся ситуации в международных отношениях», — сказала вице-спикер Совфеда.