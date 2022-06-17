Норвегия частично запретила импорт российской нефти

Власти Норвегии вслед за странами ЕС вводят новый пакет санкций против России, предполагающий, в частности, запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и другие меры. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства королевства.

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«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, однако страна предусмотрела переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Также под ограничительные меры попали 65 человек и 18 компаний. Так, в список в общей сложности попали 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций.

Власти также вводят запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

15 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, сославшись на международных экспертов, что попытки Запада «удушить» Россию санкциями сорвались.