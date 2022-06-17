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39 минут назад

Собянин рассказал о стенде Москвы на ПМЭФ

Вечерняя Москва

На стенде Москвы на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) можно увидеть, как меняются промышленные зоны города и узнать о создании новых рабочих мест и поддержки бизнеса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 июня.

Собянин рассказал о стенде Москвы на ПМЭФ
Фото:  roscongress / Антон Сухонос roscongress / Антон Сухонос

По его словам, на полях форума всегда можно пообщаться и поделиться опытом с коллегами из других регионов, ведущих корпораций и компаний России.

— Стенд Москвы знакомит посетителей с нашими передовыми и масштабными проектами. Например, можно уже сейчас увидеть, как меняются промышленные зоны города. Узнать, что делаем для создания новых рабочих мест и поддержки бизнеса. Отдельная тема — будущее городского транспорта. Рассказываем гостям об инновациях в этой сфере — развитии рельсового каркаса, модернизации транспортного парка, билетной системе и технологии Face Pay, цифровизации, электротранспорте и мобильных приложениях, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также добавил, что правительство столицы наблюдает большой интерес к социальным проектам: Московской службе занятости, «Московскому долголетию», «Персональному онкопомощнику», а также к цифровым сервисам.

В четверг, 16 июня, стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума, активное участие в котором принимает делегация правительства Москвы. Гости форума, ознакомившись со столичным стендом, могут узнать о ключевых проектах, которые реализуются в городе.

Экономика,ПМЭФ-2022,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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