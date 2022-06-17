Собянин рассказал о стенде Москвы на ПМЭФ

На стенде Москвы на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) можно увидеть, как меняются промышленные зоны города и узнать о создании новых рабочих мест и поддержки бизнеса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 июня.

Фото: roscongress / Антон Сухонос roscongress / Антон Сухонос

По его словам, на полях форума всегда можно пообщаться и поделиться опытом с коллегами из других регионов, ведущих корпораций и компаний России.

— Стенд Москвы знакомит посетителей с нашими передовыми и масштабными проектами. Например, можно уже сейчас увидеть, как меняются промышленные зоны города. Узнать, что делаем для создания новых рабочих мест и поддержки бизнеса. Отдельная тема — будущее городского транспорта. Рассказываем гостям об инновациях в этой сфере — развитии рельсового каркаса, модернизации транспортного парка, билетной системе и технологии Face Pay, цифровизации, электротранспорте и мобильных приложениях, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также добавил, что правительство столицы наблюдает большой интерес к социальным проектам: Московской службе занятости, «Московскому долголетию», «Персональному онкопомощнику», а также к цифровым сервисам.