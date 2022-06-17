Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
36 минут назад

Пушилин заявил, что смог быстро добраться на ПМЭФ, несмотря на боевые действия в Донбассе

ТАССиещё 2

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин смог прибыть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) "достаточно оперативно", несмотря на непрекращающиеся обстрелы и боевые действия в Донбассе. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

Пушилин рассказал, как добрался на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин пошутил, что теоретически мог бы добраться из Донецка до Санкт-Петербурга на мотоцикле, "но нет".

"Я не знаю, как добирался Леонид Иванович (Пасечник, глава ЛНР, - прим. ТАСС), но у меня была возможность добраться достаточно оперативно с учетом имеющихся возможностей", - сказал он.

В последние дни по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и другим городам ДНР ведется интенсивный огонь. 13 июня Донецк подвергся сильнейшему за все время конфликта обстрелу, в результате чего погибли четыре мирных жителя, более 20 получили ранения.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Экономика,ПМЭФ-2022,Денис Пушилин,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители