Пушилин рассказал, как добрался на ПМЭФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин смог прибыть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) "достаточно оперативно", несмотря на непрекращающиеся обстрелы и боевые действия в Донбассе. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.
Пушилин пошутил, что теоретически мог бы добраться из Донецка до Санкт-Петербурга на мотоцикле, "но нет".
"Я не знаю, как добирался Леонид Иванович (Пасечник, глава ЛНР, - прим. ТАСС), но у меня была возможность добраться достаточно оперативно с учетом имеющихся возможностей", - сказал он.
В последние дни по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и другим городам ДНР ведется интенсивный огонь. 13 июня Донецк подвергся сильнейшему за все время конфликта обстрелу, в результате чего погибли четыре мирных жителя, более 20 получили ранения.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.