Пушилин рассказал, как добрался на ПМЭФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин смог прибыть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) "достаточно оперативно", несмотря на непрекращающиеся обстрелы и боевые действия в Донбассе. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

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Пушилин пошутил, что теоретически мог бы добраться из Донецка до Санкт-Петербурга на мотоцикле, "но нет".

"Я не знаю, как добирался Леонид Иванович (Пасечник, глава ЛНР, - прим. ТАСС), но у меня была возможность добраться достаточно оперативно с учетом имеющихся возможностей", - сказал он.

В последние дни по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и другим городам ДНР ведется интенсивный огонь. 13 июня Донецк подвергся сильнейшему за все время конфликта обстрелу, в результате чего погибли четыре мирных жителя, более 20 получили ранения.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.