В Петербурге проходит 25-й международный экономический форум. По мнению журналиста Дмитрия Киселева, в этом году ПМЭФ можно считать особенным из-за спецоперации РФ на Украине, сообщил ФАН, входящий в Медиагруппу «Патриот».
Киселев напомнил, что Россия начала активные действия, направленные на защиту граждан ДНР и ЛНР. Спецоперация позволила РФ и Западу сформировать открытые отношения.
«Страна нуждается в новом, созидательном климате. Этот форум особый, первый после начала спецоперации. Он окрашен той глобальной геополитической задачей, которую Россия сейчас решает. Здесь все острее, более натурально, по-настоящему. С Западом построены чистые отношения: без бессмысленности и недомолвок», — заявил Киселев.
Журналист подчеркнул большую значимость ПМЭФ в нынешних реалиях.