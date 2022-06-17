«Этот форум особый»: журналист Киселев отметил уникальность ПМЭФ-2022

«Страна нуждается в новом, созидательном климате. Этот форум особый, первый после начала спецоперации. Он окрашен той глобальной геополитической задачей, которую Россия сейчас решает. Здесь все острее, более натурально, по-настоящему. С Западом построены чистые отношения: без бессмысленности и недомолвок», — заявил Киселев.