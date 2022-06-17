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46 минут назад

«Этот форум особый»: журналист Киселев отметил уникальность ПМЭФ-2022

Слово и Дело

В Петербурге проходит 25-й международный экономический форум. По мнению журналиста Дмитрия Киселева, в этом году ПМЭФ можно считать особенным из-за спецоперации РФ на Украине, сообщил ФАН, входящий в Медиагруппу «Патриот».

«Этот форум особый»: журналист Киселев отметил уникальность ПМЭФ-2022
Фото: Федерально агентство новостей/ Степан ЯцкоФедерально агентство новостей/ Степан Яцко

Киселев напомнил, что Россия начала активные действия, направленные на защиту граждан ДНР и ЛНР. Спецоперация позволила РФ и Западу сформировать открытые отношения.

«Страна нуждается в новом, созидательном климате. Этот форум особый, первый после начала спецоперации. Он окрашен той глобальной геополитической задачей, которую Россия сейчас решает. Здесь все острее, более натурально, по-настоящему. С Западом построены чистые отношения: без бессмысленности и недомолвок», — заявил Киселев.

Журналист подчеркнул большую значимость ПМЭФ в нынешних реалиях.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Киселев,
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