Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

На ПМЭФ обсудили влияние санкций на российский спорт

Авторадио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назначена руководителем совета по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Сегодня в рамках ПМЭФ она рассказала о том, как в художественной гимнастике обратили давление санкций на пользу спортсменкам:

На ПМЭФ обсудили влияние санкций на российский спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы придумали новый формат: найти хорошее в плохом. Это касается санкций, которые сейчас нам грозят. Мы нашли хорошее, сделали новую программу. Мы сделали такую программу, когда молодые гимнастки и взрослые могут соревноваться по одинаковым правилам, когда никто ни в чем не ограничен».

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции, наложенные на российский спорт, — это стимул работать и стремиться к технологическому суверенитету в разных сферах. Чернышенко отметил, что это требует времени и инвестиций:

«Мы проанализировали более 500 различных позиций, которые по товарной номенклатуре внешэкономдеятельности завозились в прошлые годы. Сейчас прекратился завоз. Для нас это как раз тот самый индикатор, который поможет увидеть, что мы хотим быстрее заместить: спортинвентарь, лыжи, мази, оружие, коньки, маты, гантели, экипировка и прочее. Мы, конечно, будем сейчас что-то закупать из Индии и Китая. Они наши партнёры. Тем не менее, технологический суверенитет диктует то, что мы должны обладать этими технологиями, должны уметь это производить в России».

Петербургский международный экономический форум проходит до 18 июня при информационной поддержке Газпром Медиа Холдинга.

Экономика,ПМЭФ-2022,Ирина Винер,Дмитрий Чернышенко,Газпром-медиа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители