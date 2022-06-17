На ПМЭФ обсудили влияние санкций на российский спорт

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назначена руководителем совета по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Сегодня в рамках ПМЭФ она рассказала о том, как в художественной гимнастике обратили давление санкций на пользу спортсменкам:
«Мы придумали новый формат: найти хорошее в плохом. Это касается санкций, которые сейчас нам грозят. Мы нашли хорошее, сделали новую программу. Мы сделали такую программу, когда молодые гимнастки и взрослые могут соревноваться по одинаковым правилам, когда никто ни в чем не ограничен».
В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции, наложенные на российский спорт, — это стимул работать и стремиться к технологическому суверенитету в разных сферах. Чернышенко отметил, что это требует времени и инвестиций:
«Мы проанализировали более 500 различных позиций, которые по товарной номенклатуре внешэкономдеятельности завозились в прошлые годы. Сейчас прекратился завоз. Для нас это как раз тот самый индикатор, который поможет увидеть, что мы хотим быстрее заместить: спортинвентарь, лыжи, мази, оружие, коньки, маты, гантели, экипировка и прочее. Мы, конечно, будем сейчас что-то закупать из Индии и Китая. Они наши партнёры. Тем не менее, технологический суверенитет диктует то, что мы должны обладать этими технологиями, должны уметь это производить в России».
Петербургский международный экономический форум проходит до 18 июня при информационной поддержке Газпром Медиа Холдинга.