На ПМЭФ обсудили влияние санкций на российский спорт

«Мы проанализировали более 500 различных позиций, которые по товарной номенклатуре внешэкономдеятельности завозились в прошлые годы. Сейчас прекратился завоз. Для нас это как раз тот самый индикатор, который поможет увидеть, что мы хотим быстрее заместить: спортинвентарь, лыжи, мази, оружие, коньки, маты, гантели, экипировка и прочее. Мы, конечно, будем сейчас что-то закупать из Индии и Китая. Они наши партнёры. Тем не менее, технологический суверенитет диктует то, что мы должны обладать этими технологиями, должны уметь это производить в России».