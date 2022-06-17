На ПМЭФ отметили несовершенство рекомендательных алгоритмов

Несовершенство рекомендательных алгоритмов и недостаток данных – проблема, требующая огромных вложений, но в конечном счете способная дать потребителям доступ к новым возможностям, отметил в ходе сессии «Цифровой след: заявка на будущее» на ПМЭФ озвучил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.
«Недостаток данных и несовершенство алгоритмов на текущем этапе развития требует огромных вложений компании. Каждая компания над этим работает. К чему все это в конечном счете должно привести? Не знаю, в курсе коллеги или нет – в 2005 году был разработан первый смарт-холодильник. Это устройство с доступом в интернет, которое должно было анализировать количество продуктов, всего остального», - напомнил Цыпер.
«Мне кажется, идеальный мир – мир, в котором твой холодильник научился определять по рекомендациям твоего фитнес-тренера наличие необходимых продуктов, которые маркируются маркировкой, которую развивает ЦРПТ, и дальше ты знаешь, что в твой холодильник доставляется продукция, которая не является контрафактной, а настоящей, соответствует всем критериям качества, избавляя тебя от необходимости сходить в магазин и заказывать это все по отдельности», - отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co. – Независимо от качества работы алгоритма, он использует те или иные персональные данные пользователей»
Заместитель генерального директора ГК «Иннотех» по взаимодействию с госорганами Дина Гайзатуллина подчеркнула важность наличия четких механизмов их защиты.
«Никогда в истории человечества так, как сейчас, люди не фиксировали столь тщательно почти каждый шаг своего существования. Соцсети идеально созданы для этого, с приложениями, сайтами мы тоже очень часто делимся своими предпочтениями, вкусами и интересами. Бывает так, что не каждый близкий человек знает настолько много, как рандомная социальная сеть. Такая открытость заставляет насторожиться – все-таки это реальный цифровой след, который при необходимости может использоваться совершенно по-разному. Причем большую часть данных человек оставляет совершенно неосознанно. Даже подключаясь к Wi-Fi, мы показываем, насколько эта точка востребована (или нет), как долго здесь пользуются сетью», - пояснила она.
«Цифровой след – это колоссальный объем данных о людях, которые нужно только собрать и обработать результаты. Такой опыт уже получил специальное название – капитализм слежки. То есть разделение общества на тех, кто наблюдает, и тех, за кем наблюдают. Неприятно? Да. Поэтому так важны четкие механизмы защиты персональных данных. В них можно прописать ответственность компаний в тех или иных случаях», – полагает Гайзатуллина.
«Использование цифрового следа – это не обязательно манипулирование полученными данными. Например, это может быть разработка индивидуальных образовательных программ, персонализация любых процессов. Может быть продажа данных, разработка инструментов для анализа данных, корректировка цифрового следа – все это сегменты для рынка информационно-технологических услуг», – констатировала она.
«В тоже время цифровой след несет риски для развития мошенничества с использованием данных, манипулирования общественным мнением. Не будем забывать, что цифровой след формирует вокруг пользователя «туннель реальности». В нем присутствуют только такие данные, с которыми пользователь ранее уже согласился. Инструмент, которым нужно пользоваться очень осторожно. «Туннель реальности» легко формирует ограниченность, однополярность во взглядах», – убеждена Гайзатуллина.
«В будущем использование цифрового следа может привести к формированию новых бизнес-направлений. В дальнейшем при использовании данных потребуется совершенствование законодательной базы и при необходимости ее гибкое изменение, учитывая скорость процессов в современном обществе», - подчеркнула заместитель генерального директора ГК «Иннотех» по взаимодействию с госорганами.