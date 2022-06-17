На ПМЭФ отметили несовершенство рекомендательных алгоритмов

«Никогда в истории человечества так, как сейчас, люди не фиксировали столь тщательно почти каждый шаг своего существования. Соцсети идеально созданы для этого, с приложениями, сайтами мы тоже очень часто делимся своими предпочтениями, вкусами и интересами. Бывает так, что не каждый близкий человек знает настолько много, как рандомная социальная сеть. Такая открытость заставляет насторожиться – все-таки это реальный цифровой след, который при необходимости может использоваться совершенно по-разному. Причем большую часть данных человек оставляет совершенно неосознанно. Даже подключаясь к Wi-Fi, мы показываем, насколько эта точка востребована (или нет), как долго здесь пользуются сетью», - пояснила она.