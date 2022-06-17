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58 минут назад

Началось выступление Путина на ПМЭФ

Lenta.ruиещё 1

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Началось выступление Путина на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление главы государства должно было начаться в 14:00 по московскому времени, однако из-за DDOS-атак на системы ПМЭФ его перенесли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что «возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее».

Предполагается, что в своей речи Путин расскажет о задачах, которые стоят перед Россией, а также затронет тему функционирования российской экономики в условиях западных санкций. Помимо участия в пленарном заседании Путин проведет двусторонние встречи с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров.

Кроме Путина в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался 15 июня и продлится до субботы, 18 июня. Тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

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