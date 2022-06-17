Путин: «Доверие к мировым валютам подорвано»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий. Соответствующее заявление он сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает ТАСС.

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В прошлом году доклад президента РФ Владимира Путина по большей части был посвящен внутренней повестке. Тогда глава государства изложил целую программу мер постковидной жизни, поддержки экономики, инвестиционного климата и социального развития. Кроме того, он посвятил выступление таким вопросам, как развитие отечественного бизнеса, климатические проблемы и санкции.

Сейчас форум проходит на фоне волны санкций Запада против РФ из-за спецоперации на Украине. Многие компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые перестают работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.