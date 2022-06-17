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1 час назад

Перед выступлением Путина на ПМЭФ показали ролик про спасение мира

Daily Storm

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Перед его появлением в зале организаторы форума показали ролик про спасение мира. В нем говорится, что человечество в начале XXI века «приблизило планету к краю пропасти». Для улучшения ситуации людям необходимо найти компромисс и перестать «делиться на своих и чужих», заявляют авторы видео.

Перед выступлением Путина на ПМЭФ показали ролик про спасение мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планета Земля. Миллионы лет ею управляли стихии природы. Огонь, земля, воздух и вода сдвигали континенты, меняли климат и ландшафт, обеспечивали смену эр, периодов и эпох», — с этих слов начинается видеозапись.

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После этого в ролике говорится, что природа дала жизнь всему живому, включая человека.

«Но именно человечество в начале XXI века приблизило планету к краю пропасти», — добавили авторы видео.

Мир «пылает в пожаре несправедливости», старый миропорядок трещит по швам и так не может продолжаться дальше, продолжает голос за кадром.

«Глобальная система потребления приземлила нас в самом негативном смысле. Мы опустошили наши души, забыли, зачем и для чего живем. И только на краю пропасти многие ощутили настоящий страх: что, если завтра не будет?» — говорится в ролике.

Затем сообщается, что шанс спасти мир еще есть — «человечеству, как воздух, нужен сегодня поиск компромисса».

«Мир больше не может делиться на коалиции и союзы, на своих и чужих. Благополучное будущее больше не должно оставаться уделом избранных. Необходимо только слышать друг друга, иметь смелость принимать непопулярные, но важные решения», — утверждается в записи.

Авторы ролика заявляют, что Россия готова к глобальным переменам, страна объединяет Запад и Восток, служит мостом для диалога культур и экономик мира, а также «мостом в будущее человечества».

«Мы предлагаем новые возможности для выхода из кризиса. Мир без войн и конфликтов возможен, если этого действительно захотеть», — говорится в конце ролика.

Выступление президента перенесли примерно на час и сорок минут. Пленарное заседание с участием Путина должно было начаться в 14:00, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что начало мероприятия задерживается на час. Причина — кибератаки на IT-инфраструктуру форума, которые продолжались с 16 июня. Модератор пленарного заседания — главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Экономика,ПМЭФ-2022,Маргарита Симоньян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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