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1 час назад

Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за 10 лет

ТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с самой длинной речью на форуме за 10 лет - она продлилась около одного часа и 14 минут.

Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за 10 лет
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Глава государства традиционно лично принимает участие в форуме, его второе по длительности выступление на пленарке состоялось в 2012 году и заняло около 49 минут. На третьем месте - 45-минутная речь Путина на прошлогоднем форуме.

В среднем президент в прошедшие годы выступал на пленарном заседании ПМЭФ в районе получаса. Именно столько заняли его речи в 2019, 2016, 2015 и 2013 годах. В 2014 году Путин говорил около 38 минут. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах - они продлились около 20 минут.

В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

В этот раз на ПМЭФ Путин обстоятельно изложил свою оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике во многом с учетом введенных против РФ санкций. Кроме того, глава государства подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед страной и касающихся обеспечения ее дальнейшего экономического развития, стимулирования внутренней деловой активности, создания условий для комфортного ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
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