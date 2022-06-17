Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за 10 лет

Президент РФ Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с самой длинной речью на форуме за 10 лет - она продлилась около одного часа и 14 минут.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Глава государства традиционно лично принимает участие в форуме, его второе по длительности выступление на пленарке состоялось в 2012 году и заняло около 49 минут. На третьем месте - 45-минутная речь Путина на прошлогоднем форуме.

В среднем президент в прошедшие годы выступал на пленарном заседании ПМЭФ в районе получаса. Именно столько заняли его речи в 2019, 2016, 2015 и 2013 годах. В 2014 году Путин говорил около 38 минут. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах - они продлились около 20 минут.

В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.