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50 минут назад

Путин призвал бизнесменов инвестировать в развитие России

Алиса Селезнёва

Настоящего успеха в бизнесе можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей страной. Об этом заявил сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин призвал бизнесменов инвестировать в развитие России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем выступлении глава государства обратился к представителям крупного бизнеса и управленцам.

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«По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной», - заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что «дома надежнее», пишет НТВ.

«Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов. Не наступайте на старые грабли, инвестируйте здесь», - заметил президент России.

Он также призвал бизнесменов следовать примеру предпринимателей и купцов Российской империи, Бахрушиных, Морозовых, Рябушинских, которые «навсегда вписали свое имя в историю страны», сообщает ТАСС.

«Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт», - заявил Владимир Путин.

Президент России особо обратил внимание, что доброе имя меценатов навсегда останется у наследников бизнеса, его «никто не пропьет».

После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали вводить антироссийские санкции. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, власти ЕС и США пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. Также были заморожены активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

При этом президент США Джо Байден направил Конгрессу США предложения, которые позволяют изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание поддержки Украине. Инициатива направлена на то, чтобы «упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину».

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