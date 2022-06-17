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45 минут назад

Песков не стал сравнивать речь Путина на ПМЭФ с посланием Федеральному собранию

ТАССиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сравнивать речь главы государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с посланием Федеральному собранию.

Песков прокомментировал речь Путина на ПМЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, это не послание", - ответил Песков на вопрос ТАСС, можно ли считать масштабную речь российского лидера на форуме аналогом послания Федеральному собранию. Речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня длилась около часа с четвертью.

Начиная с 1994 года, президент России ежегодно выступает перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы с изложением оценки ситуации в различных сферах, формулируя видение основных направлений политики государства.

В 2021 году послание Федеральному собранию Путин оглашал 21 апреля.

В феврале 2022 года на совещании по экономике президент Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков несколько раз отмечал, что оглашение послания в этом году также состоится, однако его сроки пока не определены.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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