Песков прокомментировал речь Путина на ПМЭФ-2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сравнивать речь главы государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с посланием Федеральному собранию.
"Нет, это не послание", - ответил Песков на вопрос ТАСС, можно ли считать масштабную речь российского лидера на форуме аналогом послания Федеральному собранию. Речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня длилась около часа с четвертью.
Начиная с 1994 года, президент России ежегодно выступает перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы с изложением оценки ситуации в различных сферах, формулируя видение основных направлений политики государства.
В 2021 году послание Федеральному собранию Путин оглашал 21 апреля.
В феврале 2022 года на совещании по экономике президент Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков несколько раз отмечал, что оглашение послания в этом году также состоится, однако его сроки пока не определены.