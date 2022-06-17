Песков прокомментировал речь Путина на ПМЭФ-2022

"Нет, это не послание", - ответил Песков на вопрос ТАСС, можно ли считать масштабную речь российского лидера на форуме аналогом послания Федеральному собранию. Речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня длилась около часа с четвертью.

В феврале 2022 года на совещании по экономике президент Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков несколько раз отмечал, что оглашение послания в этом году также состоится, однако его сроки пока не определены.