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1 час назад

Путин на ПМЭФ отметил Тюменскую область за инвестклимат

Ura.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин отметил развитие инвестиционного климата в Тюменской области. Об этом глава государства заявил 17 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое транслируется онлайн.

Путин на ПМЭФ отметил Тюменскую область за инвестклимат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На площадке ПМЭФ традиционно отмечают те регионы, которые добились значимого прогресса, а нацрейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив. В этом году к лидерам Москве и Татарстану добавилась Московская область. В лидерах также Тюменская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинска область, Санкт-Петербург и Башкортостан», — заметил Путин.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла в ежегодном рейтинге пятое место. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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