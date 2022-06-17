Путин на ПМЭФ отметил Тюменскую область за инвестклимат

«На площадке ПМЭФ традиционно отмечают те регионы, которые добились значимого прогресса, а нацрейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив. В этом году к лидерам Москве и Татарстану добавилась Московская область. В лидерах также Тюменская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинска область, Санкт-Петербург и Башкортостан», — заметил Путин.