Китай призвал участников ПМЭФ к совместной борьбе с энергетическим кризисом

«Надо продвигать экономическую глобализацию, отказываться от практики срыва поставок, от односторонних санкций. Необходимо устранять торговые барьеры и сообща справиться с нарастающими кризисами в сферах продовольствия и энергетики», — сказал китайский лидер в обращении к зарубежным коллегам по видеосвязи.