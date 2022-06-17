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59 минут назад

Китай призвал участников ПМЭФ к совместной борьбе с энергетическим кризисом

Говорит Москва

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о необходимости общих решений для предотвращения нехватки продовольствия.

Китай призвал участников ПМЭФ к совместной борьбе с энергетическим кризисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо продвигать экономическую глобализацию, отказываться от практики срыва поставок, от односторонних санкций. Необходимо устранять торговые барьеры и сообща справиться с нарастающими кризисами в сферах продовольствия и энергетики», — сказал китайский лидер в обращении к зарубежным коллегам по видеосвязи.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону сотрудничество двух стран и взаимную поддержку суверенитета. По сообщению Кремля, председатель КНР выразил готовность продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся суверенитета и безопасности.

Экономика,ПМЭФ-2022,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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