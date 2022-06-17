Китай призвал участников ПМЭФ к совместной борьбе с энергетическим кризисом

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о необходимости общих решений для предотвращения нехватки продовольствия.
«Надо продвигать экономическую глобализацию, отказываться от практики срыва поставок, от односторонних санкций. Необходимо устранять торговые барьеры и сообща справиться с нарастающими кризисами в сферах продовольствия и энергетики», — сказал китайский лидер в обращении к зарубежным коллегам по видеосвязи.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону сотрудничество двух стран и взаимную поддержку суверенитета. По сообщению Кремля, председатель КНР выразил готовность продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся суверенитета и безопасности.