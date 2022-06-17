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24 минуты назад

Путин заявил, что в этом году ожидается рекордный товарооборот России и Китая

RT на русском

Российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

Путин на ПМЭФ заявил о рекордном товарообороте России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас торговый оборот 140 млрд, и он будет расти. И в этом году он будет больше, он будет рекордным. Не потому, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать. Нет. Потому, что это объективная картина в мире таким образом складывается», — констатировал российский лидер.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Китаем обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом.

Китайский лидер подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории».

По его словам, товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2022 года составил почти $66 млрд.

Экономика,ПМЭФ-2022,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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