Путин на ПМЭФ заявил о рекордном товарообороте России и Китая

«У нас торговый оборот 140 млрд, и он будет расти. И в этом году он будет больше, он будет рекордным. Не потому, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать. Нет. Потому, что это объективная картина в мире таким образом складывается», — констатировал российский лидер.